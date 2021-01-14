Пенсионеры из Дальнегорска годами жаловались на отсутствие отопления и воды

В соцсетях появился сюжет о семи пенсионерах из Дальнегорска, которые живут в доме без электричества и воды. Делом занялась местная прокуратура. В ближайшее время будет решен вопрос о предоставлении им временного жилья.

«Прокуратура Приморского края проверяет сообщения социальных сетей о ненадлежащих условиях проживания граждан в городе Дальнегорске. <…> К жителям выехал прокурор города Дальнегорска Антон Быков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В доме на улице Рабочей живут семь пенсионеров — остальные умерли. Как следует из сюжета, услуги отопления и водоснабжения оказываются ненадлежащего качества. Но квитанции об оплате коммунальных услуг исправно приходят. Жильцы пытались ходить в администрацию, но все безрезультатно.

«Мне уже плакать хочется, неужели мы не заработали на нормальное жилье? Как собаки живем. У меня дочь - инвалид второй группы», — рассказала одна бабушка.

Пожилые жильцы пожаловались журналистам на холод, разбитые окна, отсутствие нормального напора воды и на постоянную угрозу со стороны бездомных. Они то и дело пытаются пробраться в полуразрушенные квартиры пенсионеров.

В ближайшее время замерзающим в опустевшем доме предложат временное жилье, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти.