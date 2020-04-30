Пенсионеры из Челябинска получат продуктовые наборы

По условию спонсора, наборы содержат продукты длительного хранения.

«Это макаронные изделия, мясные консервы, мука и растительное масло. Стараемся по возможности разнообразить комплектацию — кому-то попадутся овощные консервы, кому-то сгущенка. Но мука, масло и крупы есть в каждом пакете», — пояснила координатор.

Помимо еды пенсионерам привезут мыло, спички и туалетную бумагу. Челябинские волонтеры сформируют наборы и доставят их во все муниципалитеты Южного Урала.

«В смену работают по 25-30 человек, и активность продолжает расти. Мы готовы принять еще больше», — подчеркнула Дорохова.