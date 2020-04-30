Пенсионеры из Челябинска получат продуктовые наборы
Координатор гуманитарного проекта Татьяна Дорохова отметила, что порядка 44 тысяч продуктовых наборов распределят среди пенсионеров в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По условию спонсора, наборы содержат продукты длительного хранения.
«Это макаронные изделия, мясные консервы, мука и растительное масло. Стараемся по возможности разнообразить комплектацию — кому-то попадутся овощные консервы, кому-то сгущенка. Но мука, масло и крупы есть в каждом пакете», — пояснила координатор.
Помимо еды пенсионерам привезут мыло, спички и туалетную бумагу. Челябинские волонтеры сформируют наборы и доставят их во все муниципалитеты Южного Урала.
«В смену работают по 25-30 человек, и активность продолжает расти. Мы готовы принять еще больше», — подчеркнула Дорохова.