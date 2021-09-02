Жителям всех российских регионов пенсионного возраста начали перечислять единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Раньше всех по традиции выплаты стали получать пенсионеры Дальнего Востока. Средства перечисляют в автоматическом режиме.

«Никаких заявлений людям писать не требуется», — подчеркнули в министерстве.

С 2 сентября, уточнили в Минтруде, выплаты начали приходить россиянам пенсионного возраста, которые получают пенсию на банковскую карту. Тем, кому ее приносят на дом, например через «Почту России», сумму выплатят вместе с очередной пенсией.

В четверг по 10 тысяч рублей начислят 30 миллионам пенсионеров. Всего по стране такую выплату получат свыше 43 миллионов человек.