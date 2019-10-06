  • Пенсионеру в Москве отказались продать хлеб за 10-копеечные монеты

    06 октября 2019, 18:58

    Алена Макаренко

    Кассир одного из супермаркетов в Москве отказалась продавать пенсионеру хлеб за копейки. Десятикопеечные монетки — не деньги в современном мире. Информация появилась в местном паблике во «ВКонтакте».
    Пенсионеру в Москве отказались продать хлеб за 10-копеечные монеты

    Подписчица рассказала, что же произошло в магазине. «Дедушка чистенький, не бомж, но, возможно, просит милостыню. Неважно, как он живет! Важно то, что теперь и закон, и сочувствие к пожилым людям — это что-то из прошлого», — написала она.

    По словам местной жительницы, пожилой мужчина хотел расплатиться 10-копеечными монетами. Однако продавщица отказалась пробивать хлеб, так как такие деньги сейчас якобы обесценились.

    Пенсионеру грозит срок за кражу из ячейки для хранения в магазине Ижевска

    Подробнее

    Когда пенсионер вышел из супермаркета, продавщица долго смеялась. А еще она говорила, что не собирается засорять кассу 10-копеечными монетами.

    Пенсионер все же ушел домой с хлебом — за него заплатили другие покупатели.