Пенсионеру в Москве отказались продать хлеб за 10-копеечные монеты
Кассир одного из супермаркетов в Москве отказалась продавать пенсионеру хлеб за копейки. Десятикопеечные монетки — не деньги в современном мире. Информация появилась в местном паблике во «ВКонтакте».
Подписчица рассказала, что же произошло в магазине. «Дедушка чистенький, не бомж, но, возможно, просит милостыню. Неважно, как он живет! Важно то, что теперь и закон, и сочувствие к пожилым людям — это что-то из прошлого», — написала она.
По словам местной жительницы, пожилой мужчина хотел расплатиться 10-копеечными монетами. Однако продавщица отказалась пробивать хлеб, так как такие деньги сейчас якобы обесценились.
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Когда пенсионер вышел из супермаркета, продавщица долго смеялась. А еще она говорила, что не собирается засорять кассу 10-копеечными монетами.
Пенсионер все же ушел домой с хлебом — за него заплатили другие покупатели.