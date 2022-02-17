Пенсионеру из Хабаровска вынесли наказание за ложное сообщение о минировании

Суд Хабаровска вынес приговор местному жителю, который позвонил в экстренные службы и заявил о ложном минировании вышек связи. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

В июне прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что четыре вышки связи одного из провайдеров в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) заминированы. Прибывшие на указанное место оперативные службы выяснили, что сообщение о минировании было ложным.

Во время телефонного звонка пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе злоумышленник рассказал, что решил заявить о минировании из-за повышения цен на сотовую связь.

Мужчину признали виновным и приговорили к полутора годам условного срока.