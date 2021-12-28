Пенсионеров с 2022 года освободят от удержаний за долги

С 1 января российских пенсионеров освободят от удержания денежных средств в случае признания их банкротом. О нововведении напомнила адвокат Ольга Сулим.

«Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», — процитировала «Российская газета» Сулим.

Кроме того, в 2022 году в России расширят перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Например, работники служб занятости будут сами вносить предложения по назначению досрочной пенсии. Это происходит, если человек потерял работу за несколько лет до пенсионного возраста.

Без заявлений можно будет рассчитывать на пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Еще одним нововведением станет информирование со стороны ПФР о предполагаемом размере будущей пенсии. Такие данные будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины, достигшие 40.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что с 2022 года пенсию по возрасту будут назначать проактивно, то есть в электронном виде. Это значит, что для ее получения не понадобится никуда приходить и подавать заявления.