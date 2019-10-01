Пенсионеров прокатили на лошадях в День пожилого человека в Котельниках

В Котельниках решили разрушить стереотип, что для пожилых людей необходимы малоподвижные развлечения, и провели праздник в конном клубе. Прокатиться верхом под руководством опытного инструктора, проехаться в экипаже смог любой желающий.

Галина Михайловна Воробьева — ветеран труда, большую часть жизни прожила в Котельниках и недавно здесь отметила 80-летний юбилей. В прошлом Галина Михайловна ходила в походы, в том числе в горные, много каталась на велосипеде, но проехаться верхом на лошади ей довелось впервые.

«Это ни на что не похоже, но это настолько интересно… Это под тобою — живое существо, такое мощное. И как-то он качается, и ты качаешься… И думаешь — может, что-то ему не нравится, но нет — он ничего. А я ему там всякие комплименты отваливаю. Какой ты красивый, какой ты такой-сякой. Он это все слышит и даже понимает прекрасно!» — сказала Галина Воробьева, участница Дня пожилого человека», — сказала Галина Воробьева, участница Дня пожилого человека.

Всех не решившихся проехаться верхом, прокатили на настоящем экипаже. После чего провели экскурсию по конному клубу «Белая дача». Клуб — один из известнейших и популярных, и условия содержания лошадей здесь впечатляют и соответствуют самым высоким мировым стандартам. Для всех собравшихся на праздник, провели экскурсию по клубу и продемонстрировали фееричное конно-спортивное шоу.

Источник фото: телеканал «360»

Праздник продолжился чаепитием с главой г.о. Котельники Андреем Булгаковым, в рамках которого пожилым жителям рассказали о многих других направлениях программы «Активное долголетие», реализуемой во всех муниципалитетах Подмосковья.

«У нас колоссальная программа, и мы понимаем, для кого она — организация всего досуга тем людям, которые очень активны. У нас очень активные жители, а старшее поколение — особенно. Катание на лошадях — очень приятно и интересно, но это только 1 пункт нашей программы», — сказал Андрей Булгаков, глава г.о. Котельники.

Как и положено на любом празднике, завершающим торжественным аккордом стали подарки от главы. Ветеранам подарили сладкие наборы к чаю, фонари и литературу.