Пенсионеров предупредили об опасности договора дарения жилья

Пенсионеры, подарившие свою недвижимость родственникам, рассчитывают, что останутся в квартире до конца жизни. Но поведение родных, получивших на руки договор, может измениться. Он может быть аннулирован только в том случае, если новый собственник нанесет дарителю физический вред.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм" сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Необходимо четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на нее никаких прав», — предупредил он.

Даже если бывшие владельцы зарегистрированы в жилом помещении, суд, следуя букве закона, примет решение не в их пользу. Эксперт подчеркнул, что можно будет всего лишь установить время, в течение которого экс-собственник может пользоваться квартирой. Суд также обяжет нового хозяина предоставить альтернативный пригодный для проживания объект. Но дарителю придется переехать.

Иван Соловье отметил, что завещание до сих пор является самым надежным средством обезопасить себя.

Власти Кемерова предложили инвалиду-колясочнику Александру Бодулину и его жене переехать из ветхого жилья в квартиру в шесть «квадратов». По закону минимальная площадь должна быть не менее 28 квадратных метров.