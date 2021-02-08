Пенсионеров из Дальнегорска, живших в доме без окон и воды, расселили

Только после вмешательства прокуратуры администрация Дальнегорска расселила пенсионеров из заброшенного дома. Семь пожилых человек жили в здании без окон и дверей при тридцатиградусных морозах.

Городские власти заявляли, что законных оснований для переселения пенсионеров нет. Прокуратура узнала о пенсионерах из видео, которое распространилось в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Историей заинтересовались также в краевом управлении Следственного комитета. Они организовали проверку по признакам халатности.

По итогам прокурорской проверки оказалось, что в доме не работает система водоотведения, но жильцы продолжали за нее платить. Дом признали аварийным и непригодным для проживания, в адрес главы городского округа Дальнегорска и директора Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» было внесено представление.

«Несмотря на неудовлетворительное состояние дома, администрация Дальнегорского городского округа не инициировала вопрос о признании жилых помещений непригодными для проживания. Кроме того, в нарушение статьи 95 Жилищного кодекса жилые помещения маневренного фонда гражданам не предлагались», — сообщили агентству в прокуратуре.

Дом расселили, а пенсионерам предоставили новое жилье.