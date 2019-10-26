Пенсионеров Балашихи научат быть блогерами

В Балашихе из обычных бабушек и дедушек делают блогеров. На экскурсиях по программе «Активное долголетие в Подмосковье» они с удовольствием стримят в соцсети. Как учат на блогеров — расскажет телеканал «360».

Режиссер монтажа Георгий Голосов работает на телевидении семь лет. В этом году он стал и кочуем по блогингу для бабушек и дедушек. В редакции телеканала «Большая Балашиха» решили использовать в сюжетах видео-отзывы пенсионеров про экскурсии по программе «Активное долголетие». Но так как с видеосъемкой большинство из них не знакомы — пришлось учить. У Ирины Ридзель обнаружился талант к блогингу — особое внимание женщина уделяет контенту.

«Ну, я как-то не стремлюсь к лайкам, естественно, должен быть фон интересный, и ты, чтобы на этом фоне симпатично смотрелась», — сказала Ирина Ридзель, начинающий блогер.

Раскрепоститься, когда тебе за 30. Бабушка-блогер из Подольска учит уходить в отрыв Подробнее

Сначала Георгий провел для бабушек и дедушек бесплатное занятие в социальном центре. Вопросов было много. В программе «Активное долголетие» участвуют мужчины старше 60-ти женщины старше 55 лет. Для них есть 10 активностей, из которых туризм обгоняет по популярности скандинавскую ходьбу. А вот теперь у блогинга есть все шансы стать самым рейтинговым. Ученики Георгия рассказывают, опыт общения с камерой телефона полезный не только, чтобы вести блог, но и снимать домашних.

«У меня дочь, еще одна дочь, зятья, и вот мы часто смотрим эти записи предыдущие и становится жалко, что не так встал, не оттуда снял и бывает, что сама ситуация хорошая и момент хороший, но это снято неумело, не объемно. Это можно было снять гораздо интереснее», — сказала Елена Аполонова, местная жительница.

Записывать истории на телефон у нее, как и Ирины Ридзель, получилось с первого раза. В следующий раз пожилые люди поедут в Клин, Подольск и Шатуру, где снова будут оттачивать блогерское мастерство. В управлении социальной защиты идею Георгия Голосова оценили.

Сейчас в программу активное долголетие вовлечено больше двух тысяч пенсионеров Балашихи. Если вы тоже хотите принимать участие в бесплатных активностях, обращайтесь в социальный центр по месту жительства. Там же оставляйте заявку, если хотите стать блогерами.