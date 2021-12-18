Пенсионерку выволокли из автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель выволок из маршрутного автобуса пенсионерку. Предположительно, его разозлило то, что женщина с тростью долго поднималась по ступенькам, написало Ura.ru.

По словам одного из очевидцев, сначала водитель прижал женщину дверьми. Затем он открыл дверь и вместе с другим мужчиной силой выволок пенсионерку из салона, оставив на асфальте. После этого он вернулся в кабину, и автобус тронулся с места.

Подниматься женщине в автобус помогал прохожий. Но водителю не хватило терпения, чтобы дождаться, пока пенсионерка поднимется. Он разозлился, выскочил из салона и начал ее оттаскивать. Этот момент попал на видео, которое разлетелось по СМИ.

В мэрии Екатеринбурга сообщили изданию «Подъем», что женщина, предположительно, была пьяна. Власти города и компания-перевозчик уже проводят проверки.

По факту сообщений в СМИ проверку также начала прокуратура, передал ТАСС.