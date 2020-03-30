Пенсионерку в Москве перепутали с другой пациенткой и похоронили под чужим именем

Врачи готовятся к тяжелым будням в связи со вспышкой коронавируса, но у кого-то, видимо, уже сдают нервы — медики городской больницы им. Демихова перепутали живую бабушку с умершей. Две пенсионерки оказались очень похожи.

78-летняя Александра Шутко попала в больницу, посещение запретили. Спустя шесть дней ее внучке позвонили и сообщили, что бабушка здорова, и ее скоро доставят домой. Когда приехала машина, то выяснилось, что бабушка не та. Настоящая родственница умерла в больнице. Под ее именем тело отдали родным живой пенсионерки, которые не заметили разницы и похоронили скончавшуюся.

«Умерла она не от коронавируса, а попала в больницу из-за высокого сахара», — рассказала телеканалу «360» внучка умершей, Анна. По ее словам, бабушку увезли 20 марта на скорой. «Меня не взяли, так как коронавирус, и никого не пускают». Анна отметила, что в больнице женщине выделили сиделку, а все вещи передавали через третьи лица.

«В итоге нам 25-го позвонили, сказали, что „бабушка здорова, забирайте“. Мы поехали 26-го за ней. Но поскольку она лежачая, то мы машину наняли, которая перевозит лежачих больных». Когда внучка встретила пенсионерку, то не узнала в ней родственницу.

«Смотрим, а бабушка не наша. Я звоню в больницу, они говорят: „Ваша“, я говорю: „Нет, не ваша“. В общем, привезли эту бабушку обратно». Анна сказала, что спросила имя бабушки, ее звали Артемова Анна Ивановна. В больнице начали проверять информацию, и выяснилась, что Александра Шутко умерла 22 числа.

«Потом нам сказали, что умерла наша (бабушка — ред.), ее перепутали, отдали родственникам той, и те ее похоронили. Говорят вскрытие не делали, единственное, что я могу сказать, они действительно похожи». По словам внучки, разница незначительная: «У моей волосы короче, этой длиннее, у моей зубов нет, у этой есть. Но визуально, если взглянуть издалека, они похожи».

Анна отметила, что врачи объяснили ошибку и сейчас ей помогают. Внучка считает, что ситуация ужасная, но ошибки случаются. «Я не хочу никому мстить, нам главное просто перезахоронить», — заключила она.