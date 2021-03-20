Пенсионерку принесли на носилках в банк в Саратовской области «для подтверждения личности»

Лежачую пенсионерку пришлось на носилках принести в отделение банка в Энгельсе для подтверждения личности. Видео с этим случаем разошлось накануне в соцсетях.

«Ситуацию, произошедшую сегодня в энгельсском отделении АО „Почта банк“, считаю недопустимой. Знаю, что центр социального обслуживания Энгельсского района выделил для пенсионерки спецтранспорт. Родственники доставили женщину к офису Почта банка на площади Ленина около торгового центра „Лазурный“. Со своей стороны уже связался с родственниками и готов оказать всестороннюю поддержку», — написал в Telegram заместитель главы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан.

Чиновник подчеркнул, что халатное отношение к людям со стороны сотрудников банка возмутительно. Дзюбан рассказал сайту «СарИнформ», что женщина сломала шейку бедра несколько дней назад, когда упала на улице, а банку понадобилось проверить ее личность для совершения финансовых операций.

На кадрах сотрудники банка возмущаются, что их снимают, а на входе в отделение не работает кнопка вызова персонала для инвалидов.