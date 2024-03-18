Общество 18 марта 2024, 17:44 Пенсионерку отпустили домой после попытки помешать выборам в Москве Суд в Москве отказался от ареста пенсионерки, пытавшейся сорвать выборы Sergey Elagin/Business Online/globallookpress

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Люблинский суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Об этом РИА «Новости» сообщили в судебной инстанции.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании <…> меры пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в суде.

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Пожилой женщине предъявили обвинение по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Пенсионерку решили отпустить домой из-за преклонного возраста и наличия онкологического заболевания.

Сама обвиняемая признала вину, раскаялась и заявила о намерении помогать расследованию. В суде не уточнили, какие именно действия вменили пенсионерке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что международные наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. За голосованием следили более тысячи представителей различных партий.