Пенсионерку осудят по обвинению в убийстве в Ленобласти

В Ленинградской области перед судом предстанет пенсионерка, которую обвинили в убийстве супруга. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

По данным издания, убийство произошло в августе 2000 года. Пьяная обвиняемая повздорила с мужем и несколько раз ударила его тупым предметом по голове, лицу и шее. Кроме того, она нанесла пострадавшему не менее одного удара колюще-режущим предметом. Мужчина получил смертельные травмы и умер на месте происшествия.