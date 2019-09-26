Пенсионерку, которой 119 лет, нашли в Москве

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы. Ею оказалась женщина, которая родилась в начале 20 века, в 1900 году. Сейчас ей 119 лет.

Возраст — всего лишь цифра. Супербабушку и супердедушку выбрали в Подмосковье Подробнее

Как рассказали в ПФР, среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше в Москве числятся две женщины. Одной из них 119 лет, другой 110, сообщил сайт News.Ru.

В Пенсионном фонде добавили, что сейчас в Москве живут 807 пенсионеров, чей возраст составляет 100 лет и более. К слову, их число существенно выросло за последнее время. Так, по состоянию на конец 2017 года в столице числились 649 человек, отметивших вековой юбилей.

Подмосковные пенсионеры, кстати, ведут активную общественную и социальную жизнь. Так, в области накануне прошел финал конкурса для людей старшего поколения «Ты супер!». Жители Московской области, которые дожили до так называемого «серебряного возраста», не хотят обращать внимания на цифры в паспорте. Они пели, танцевали, читали стихи.

По итогам областного конкурса супердедушкой Подмосковья стал Борис Наумкин из Егорьевска. Супербабушкой выбрана Тамара Шевченко. Обоим победителям скоро исполнится по 80 лет.