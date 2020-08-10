Пенсионерку без маски отказались обслуживать в магазине. Она не растерялась и прикрыла лицо трусами
Кадры с камеры видеонаблюдения оказались в распоряжении «360».
Женщина, несмотря на объявление на входе, зашла в продуктовый магазин без защитных средств. На кассе продавец отказалась ее обслуживать. Но та не растерялась, тут же сняла с себя нижнее белье и прикрыла им лицо. К ней подошла еще одна сотрудница магазина и принялась рассказывать о правилах нахождения в общественных местах.
Продали ли в итоге находчивой пенсионерке товары, непонятно — видео обрывается.
Ранее «360» рассказывал о войне покупателей из-за отсутствия масок. Некоторые готовы поднять руку за то, что другие не носят защитные средства.
Накануне охранники одного из продуктовых магазинов в Чехове избили посетителя — и все из-за того, что тот не выполнял меры предосторожности.