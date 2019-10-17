Свободная пластика пантеры. Пенсионерки из Одинцова покорили подиум

Пенсионерки из Одинцова осваивают подиум. Учатся не только правильно ходить, но и преподносить наряды, сшитые своими руками. Премудростям модельной школы женщин учит блогер и настоящая модель Катерина Старосветская.

Походка, конечно, важна, но главное для девушек из творческой мастерской «Серебряные года» — сшить костюмы. Они сами продумывают образы, сами выбирают материалы и сами все делают. Чтобы чуть позже пройти в платьях на сцене.

«Насмотревшись в интернете различных фасонов, хочется сделать что-то самой, а получится или не получится — тоже вопрос себе задаешь, господи, неужели это я?» — поделилась Наталья Теплова, куратор.

Источник фото: телеканал «360»

Магия перевоплощения работает в полную силу! Еще полчаса назад пенсионерки спешили по своим делам в обычных осенних пальто, а теперь они — в образе певиц и актрис готовятся к выходу на сцену. У них показ мод в стиле 20-х годов прошлого столетия.

Научиться красиво ходить — что может быть легче? Так считает подиумная модель Катерина Старосветская. Она специально приехала в Одинцово, чтобы научить участниц коллектива «Серебряные года» двигаться на сцене.

Источник фото: телеканал «360»

«Правила простые, как в „Служебном романе“, смотрим прямо, потому что многие из вас смотрели вниз, особенно вы», — обратилась модель к ученицам.

По мнению Катерины, двигаться по правилам — это не основная задача модели. Главное — настроение.

«Да если честно, учить особо нечему. Потому что они настолько харизматичны, изысканы, в них потрясающая энергетика, я на самом деле не понимаю, зачем я приехала. Но какие-то корректировки, конечно же, есть, я им придала тонуса, уверенности, бодрости», — отметила модель.

Источник фото: телеканал «360»

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Новые знания, конечно, пригодятся творческому коллективу. Впереди у женщин несколько выступлений. 17 ноября — народный карнавал в Сокольниках, а 12 декабря они продефилируют на мероприятии Союза пенсионеров в Рузе.