Пенсионерке вынесли наказание за смерть пятилетней внучки в Саратовской области
Жительницу поселка Свободный Саратовской области обвинили в смерти пятилетней внучки, которая отравилась в ее доме угарным газом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на саратовский СУ СКР.
По данным правоохранителей, трагедия случился накануне после застолья. К 67-летней пенсионерке приехала ее дочь с ребенком, а также пришли гости. Взрослые устроили застолье, во время которого распивали спиртные напитки. Ребенок захотел остаться переночевать у бабушки.
Ночью выпившая пенсионерка решила покурить, однако не потушила окурок и пошла спать. Когда она почувствовала запах дыма, то сразу же выбежала на улицу. В это время девочка, которая находилась внутри дома, отравилась угарным газом.
Виновной в смерти ребенка присудили один год исправительных работ.