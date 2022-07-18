Пенсионерке вынесли наказание за смерть пятилетней внучки в Саратовской области

Жительницу поселка Свободный Саратовской области обвинили в смерти пятилетней внучки, которая отравилась в ее доме угарным газом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на саратовский СУ СКР.

По данным правоохранителей, трагедия случился накануне после застолья. К 67-летней пенсионерке приехала ее дочь с ребенком, а также пришли гости. Взрослые устроили застолье, во время которого распивали спиртные напитки. Ребенок захотел остаться переночевать у бабушки.

Ночью выпившая пенсионерка решила покурить, однако не потушила окурок и пошла спать. Когда она почувствовала запах дыма, то сразу же выбежала на улицу. В это время девочка, которая находилась внутри дома, отравилась угарным газом.

Виновной в смерти ребенка присудили один год исправительных работ.