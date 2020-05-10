Пенсионерке в День Победы подарили кашу с водкой. Организаторы заявили, что это такая традиция

В Сети набирает тысячи комментариев история из Сочи. Там 91-летнюю пенсионерку поздравили с Днем Победы гречневой кашей и бутылкой водки. Местная предпринимательница, которая узнала об этом, заявила, что такой презент преподнесла администрация города. Выяснилось, что это не совсем так.

Пост появился в Instagram. Жительница Сочи вместе с мужем приехала с корзиной продуктов к пенсионерке Зинаиде Рубцовой. За разговором та и поведала о подарке «из администрации».

«Мы решили доброе дело сделать и помочь ветеранам с едой. Нам скинули адреса, на один из них поехала я. Принесла продукты. Делать фото никто не собирался. Бабуля спросила у нас: „Хотите я вам покажу, какой подарок мне сделали администрации?“ Мы были в шоке, конечно», — рассказала «360» предпринимательница Илона Чибизова.

В «праздничном наборе» — порция гречневой каши, соленый помидор и чекушка водки.

Источник фото: телеканал «360»

Потом уже выяснилось, что подарок не от администрации, а от депутатов городского собрания Сочи и, в частности, директора местной гимназии Маргариты Корневой. Она поделилась с «360», что акцию «Фронтовая каша» она проводит уже больше 20 лет и обычно порции раздают на улице в рамках мероприятий ко Дню Победы. Но в этом году кашу решили развезти по домам.

«Эта акция — никакой не подарок. Это просто от чистого сердца. Мы хотели пригнать полевую кухню — гречневую кашу и 100 граммов. Это традиция, понимаете. Из года в год. Нам не разрешили это сделать из-за коронавируса. Нам сказали: „Давайте акцию организуем по домам, люди просят“. Мы с пылу с жару развезли. Зинаида Степановна, кстати, была довольна», — рассказала директор гимназии. По ее словам, депутаты действительно тоже участвуют в этой акции и помогают средствами из своего кармана.

В то же время предпринимательница настаивает, что пожилой женщине водка незачем и такой «фронтовой» подарок можно было заменить на что-то более приятное.

«Бабушка немного не поняла презента. Лучше было принести цветы и конфеты», — отметила Илона Чибизова.

После такого резонанса в Сети организаторы акции извинились и сказали, что обязательно поздравят ветеранов и детей войны — но уже после того, как пандемия закончится.