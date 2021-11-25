Пенсионерке из Жигулевска начислили пособие в 10 рублей. Такую сумму ветеран труда получила в качестве компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Сотрудники администрации города пояснили, что это не ошибка, сумма рассчитывалась справедливо — в зависимости от целого ряда факторов, написал «Подъем».

«Это компенсация понесенных расходов, она зависит от многих факторов: от количеств прописанных, от размера начисленных оплаченных платежей, — и составляет определенный законом процент от суммы», — пояснил собеседник издания.

По его словам, если у человека не было расходов, то компенсация не может быть большой.

«Бывают случаи и 34 копейки выплата, тут ничего нет такого», — добавил он.

По словам самой пенсионерки, она является ветераном труда федерального значения. В октябре ей выплатили компенсацию в размере 121 рубля, а в ноябре — 10 рублей 66 копеек. Женщина пожаловалась, что пособие становится все меньше, а цены, наоборот, только увеличиваются.