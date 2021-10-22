Пенсионерка рассказала, как родственники оставили ее без жилья в 82 года

Пенсионерка Надежда Михайловна Данилова, проживающая в деревне Ожигово рассказала, как в 82 года осталась без собственного жилья. С помощью уловок квартиру и дом у пожилой женщины отобрали родственники, передала «Вечерняя Москва».

Женщина проживала одна в деревенском доме, пока ее племянница не предложила ей переселить ее в хороший коттедж. В обмен пожилая женщина передала родственнице право собственности на свою квартиру в Наро-Фоминске. Они заключили договор купли-продажи, чтобы семье племянницы не пришлось платить налог по договору дарения. Деньги в сделке не фигурировали — за квартиру пенсионерка не получила ни копейки.

«Я до этого перенесла сложнейшую операцию, мне удалили одну почку, процедура была тяжелой — еле осталась живой. Я находилась в таком состоянии, что даже не читала бумаги, которые мне давали на подпись. Да и зачем, я же им доверяла. Человек я честный и не буду отрицать, что там моя подпись», — рассказала Надежда.

После этого семья племянницы выкупила вторую половину дома пенсионерки у другого ее родственника и осталась там жить. В первое время они ухаживали за пожилой женщиной, но потом отгородились от нее забором и перестали пускать на свою половину дома (на половине пожилой женщины не осталось даже санузла).

«В 82 года я осталась бомжом, лишившись квартиры и половины дома. Я живу здесь только благодаря своему племяннику, который меня не выгоняет, а пытается помочь в моей проблеме. Родных у меня больше нет», — поделилась пенсионерка.

Пострадавшая женщина обратилась в полицию и в прокуратуру.

При этом семья племянницы пенсионерки описывает ситуацию по-другому. По их словам, Данилова получила три миллиона рублей за квартиру, как и было указано в договоре.

«Для того чтобы выставить своих родственников мошенниками, для этого нужны факты. А то, что она „песни поет“, мол, ей деньги не заплатили, — это ложь. Нервов она нам потрепала достаточно», — заявил муж дочери племянницы.

Супруги утверждают, что у них имеются документы, подтверждающие передачу денег. Однако предоставить их представителям СМИ они не захотели.

Накануне выхода этой статьи «Вечерней Москве» стало известно, что по заявлению Надежды Михайловны возбудили уголовное дело.