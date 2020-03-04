    04 марта 2020, 15:42

    Пенсионерка потратила полмиллиона рублей, чтобы убрать вирус с компьютера

    Ольга Ситникова

    Пожилая женщина из Московского района Санкт-Петербурга вызвала на дом компьютерных мастеров. Они убедили пенсионерку отдать крупную сумму, чтобы убрать опасный вирус с устройства. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

    По информации «Русской планеты», настраивать компьютер в доме 85-летней пенсионерки приехали сразу трое молодых людей. Некоторое время они разбирались в системе, а затем объявили клиентке, что обнаружили серьезный вирус. Настройщики предложили женщине заплатить примерно полмиллиона рублей и избавиться от заражения.

    Пенсионерка не смогла отказаться от убедительных доводов компьютерных мастеров и согласилась. Когда наступило время оплаты, петербурженка заверила, что не держит крупные суммы дома.

    Тогда молодые люди не растерялись и вызвались самостоятельно снять наличные с ее банковских карт. Пожилая женщина отдала две карты и назвала их пароли.

    В банкомате мошенники сняли 50 и 420 тысяч рублей.

    Ранее в Санкт-Петербурге компания молодых людей представилась сотрудниками Энергосбыта и похитила почти сто тысяч рублей из квартиры пенсионерки.