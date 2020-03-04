Пенсионерка потратила полмиллиона рублей, чтобы убрать вирус с компьютера

По информации «Русской планеты», настраивать компьютер в доме 85-летней пенсионерки приехали сразу трое молодых людей. Некоторое время они разбирались в системе, а затем объявили клиентке, что обнаружили серьезный вирус. Настройщики предложили женщине заплатить примерно полмиллиона рублей и избавиться от заражения.

Пенсионерка не смогла отказаться от убедительных доводов компьютерных мастеров и согласилась. Когда наступило время оплаты, петербурженка заверила, что не держит крупные суммы дома.

Тогда молодые люди не растерялись и вызвались самостоятельно снять наличные с ее банковских карт. Пожилая женщина отдала две карты и назвала их пароли.

В банкомате мошенники сняли 50 и 420 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге компания молодых людей представилась сотрудниками Энергосбыта и похитила почти сто тысяч рублей из квартиры пенсионерки.