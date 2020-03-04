Пенсионерка потратила полмиллиона рублей, чтобы убрать вирус с компьютера
По информации «Русской планеты», настраивать компьютер в доме 85-летней пенсионерки приехали сразу трое молодых людей. Некоторое время они разбирались в системе, а затем объявили клиентке, что обнаружили серьезный вирус. Настройщики предложили женщине заплатить примерно полмиллиона рублей и избавиться от заражения.
Пенсионерка не смогла отказаться от убедительных доводов компьютерных мастеров и согласилась. Когда наступило время оплаты, петербурженка заверила, что не держит крупные суммы дома.
Тогда молодые люди не растерялись и вызвались самостоятельно снять наличные с ее банковских карт. Пожилая женщина отдала две карты и назвала их пароли.
В банкомате мошенники сняли 50 и 420 тысяч рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге компания молодых людей представилась сотрудниками Энергосбыта и похитила почти сто тысяч рублей из квартиры пенсионерки.