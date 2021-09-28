Пенсионерка пострадала от взрыва газа в доме под Туапсе

Взрыв газа произошел в жилом трехэтажном доме в поселке Новомихайловский Туапсинского района. От этого обрушилась одна из стен пристройки в квартире на первом этаже. В результате происшествия пострадала 93-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Взрыв произошел в полдень 28 сентября на улице Молодежной. В ведомстве отметили, что в результате взрыва повредились оконные проемы и пристройки, при этом несущие конструкции остались целыми. Травмы получила женщина, проживающая в этой квартире. С сильными ожогами рук ее доставили в местную больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы после случившегося организовали проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Им простоит найти очаг утечки газа, а также выяснить точные причины взрыва. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ране сообщалось, что взрыв прогремел в жилом доме в Швеции. Более чем 20 людям потребовалась госпитализация.