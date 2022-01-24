Пенсионерка перекрыла дорогу трамваю в Саратове

Видеоролик с пожилой женщиной, которая идет по трамвайным путям на одной из улиц Саратова, разлетелся по соцсетям. Об этом сообщило «Утро.ру».

Судя по записи, пенсионерка невозмутимо шла по рельсам достаточно долгое время, а трамвай вынужден был ехать за ней.

Мнения комментаторов разделились. Одни осудили поступок женщины, а другие обратили внимание на заваленные снегом тротуары, предположив, что именно они стали причиной, по которой бабушке пришлось задерживать трамвай.