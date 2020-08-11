Пенсионерка отдала сотни тысяч рублей на хранение курьеру. Денег она больше не увидела

Мошенник вошел в доверие к пенсионерке, представившись курьером. После звонка неизвестного женщина отдала курьеру 255 тысяч рублей. Мужчина скрылся.

Во вторник, 10 августа, пенсионерке позвонили на личный телефон. Мужчина сообщил, что из-за частых атак мошенников нужно снять деньги с банковского счета и отдать на хранение курьеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Женщина выполнила все действия: сняла деньги с карты и передала 255 тысяч наличным курьеру. После этого мужчина скрылся и больше на связь не выходил.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой действий мошенника.