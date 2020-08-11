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    11 августа 2020, 13:20

    Пенсионерка отдала сотни тысяч рублей на хранение курьеру. Денег она больше не увидела

    Анастасия Калинина

    Мошенник вошел в доверие к пенсионерке, представившись курьером. После звонка неизвестного женщина отдала курьеру 255 тысяч рублей. Мужчина скрылся.
    Пенсионерка отдала сотни тысяч рублей на хранение курьеру. Денег она больше не увидела

    Во вторник, 10 августа, пенсионерке позвонили на личный телефон. Мужчина сообщил, что из-за частых атак мошенников нужно снять деньги с банковского счета и отдать на хранение курьеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

    Женщина выполнила все действия: сняла деньги с карты и передала 255 тысяч наличным курьеру. После этого мужчина скрылся и больше на связь не выходил.

    Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой действий мошенника.

    Новости SMI.FM