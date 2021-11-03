Пенсионерка из Тюмени угрожала соседским детям с особенностями развития

Соседка семьи, воспитывающей 19-летнего Игоря с ДЦП в Тюмени, начала травить подростка и его младшую сестру. Мама молодого человека Ольга Дбар обратилась в прокуратуру.

«Слышу через забор: „Закрой рот своему ублюдку полоумному“. Я спросила: „Вы нам?“ — „Да, это твоему этому ублюдку, набрала их себе“. Я открываю калитку — мне кулак летит в лицо», — рассказала Дбар телеканалу НТВ.

Она одна воспитывает не только Игоря, но и его младшую сестру Леру. Девочка тоже инвалид. По словам женщины, соседка Надежда Бесперстова не только словесно травит семью, но и ломает их имущество. Например, она оставляет царапины на их машине, портит забор. Также пенсионерка пытается настроить других дачников против семьи.

Дбар в связи со сложившейся ситуацией поставила везде камеры видеонаблюдения. Женщина обращалась в полицию, но правоохранители, по ее словам, ни разу не приезжали. Тогда мама двоих детей обратилась в прокуратуру. Бесперстову наказали — ей выписали штраф, но женщина не прекратила травлю. Дбар хочет, чтобы обидчица ее детей понесла уголовное наказание.