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    08 декабря 2020, 11:56

    Пенсионерка из Сибири рассказала, что вяжет теплые варежки врачам ковид-госпиталя

    Полина Петрова

    Пенсионерка Валентина Сухачева из Братска рассказала сайту kp.ru, что вяжет шерстяные варежки для медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом.
    Пенсионерка из Сибири рассказала, что вяжет теплые варежки врачам ковид-госпиталя

    «Жаль медиков, не представляю, как они там справляются. Скорей бы коронавирус ушел. Надеюсь, мой подарок их хоть немного согреет. Уже связала восемь пар, и это только начало! Белые, оранжевые, черные — на любой вкус. И пряжа самая что ни на есть пушистая и теплая: из козьей и овечьей шерсти», — отметила 81-летняя сибирячка.

    Женщина давно одевает местных жителей в теплые вещи, сделанные своими руками. Больше 20 лет назад она начала передавать одежду воспитанникам детдомов. К нынешнему 65-летию Братска пенсионерка планирует связать 65 пар варежек. Раньше трудиться ей было легче, теперь работе мешает катаракта. Женщина видит спицы и пряжу только боковым зрением.

    Жительница Братска уже получила не один десяток благодарностей и грамот за свою активную позицию. Два года назад ее приглашали на передачу к Андрею Малахову. Мастерица не смогла поехать из-за инфаркта. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, но хочет поскорее восстановить зрение, чтобы связать еще больше уютных вещей.