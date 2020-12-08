Пенсионерка из Сибири рассказала, что вяжет теплые варежки врачам ковид-госпиталя

«Жаль медиков, не представляю, как они там справляются. Скорей бы коронавирус ушел. Надеюсь, мой подарок их хоть немного согреет. Уже связала восемь пар, и это только начало! Белые, оранжевые, черные — на любой вкус. И пряжа самая что ни на есть пушистая и теплая: из козьей и овечьей шерсти», — отметила 81-летняя сибирячка.

Женщина давно одевает местных жителей в теплые вещи, сделанные своими руками. Больше 20 лет назад она начала передавать одежду воспитанникам детдомов. К нынешнему 65-летию Братска пенсионерка планирует связать 65 пар варежек. Раньше трудиться ей было легче, теперь работе мешает катаракта. Женщина видит спицы и пряжу только боковым зрением.

Жительница Братска уже получила не один десяток благодарностей и грамот за свою активную позицию. Два года назад ее приглашали на передачу к Андрею Малахову. Мастерица не смогла поехать из-за инфаркта. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, но хочет поскорее восстановить зрение, чтобы связать еще больше уютных вещей.