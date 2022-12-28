Общество 28 декабря 2022, 17:04 Пенсионерка из Ростова-на-Дону переписала жилье на чужих людей, а после умерла в чужой квартире

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Руководитель ритуальной компании в Ростове-на-Дону Валентина Бондаренко рассказала rostovgazeta.ru о странном случае, который произошел с пенсионеркой.

Пожилая женщина оформила генеральную доверенность на распоряжение своим имуществом, а после умерла в чужой квартире. Арендаторы, которые снимали у нее квартиру, обратились в ритуальную компанию для организации похорон умершей бабушки.

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«Наш агент организовал вывоз тела в морг. Однако когда пришло время забирать тело, эти люди сообщили, что у них нет денег, и платить они ни за что не будут», — сообщила Бондаренко.

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В итоге весь процесс похорон лег на плечи сотрудников компании.