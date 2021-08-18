Вор залез в квартиру блокадницы и оставил записку с извинениями

В дом 82-летней жительницы Ленинградской области, блокадницы Иры Ивановны, проник вор. Как только мужчина попал внутрь, он тут же понял, кто здесь проживает. Злоумышленник решил остановиться и написать записку с извинениями. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

Ира Александрова рассказала, что мужчина не тронул ровным счетом ничего: ни медали, ни деньги. Он лишь оставил записку, в которой попросил прощение за проникновение в жилище.

«Крупно печатными буквами было написано: „Пожалуйста, про…“ — и дальше видно, что что-то еще, какое-то слово. И густо залито кровью», — рассказала Ира.

Сама женщина в этот момент находилась в парке недалеко от дома. Ее мобильный телефон уведомил о сработавшей в доме сигнализации. Пенсионерка сразу же поняла, что в помещение проник кто-то посторонний.

Ира Ивановна оказалась в плену у немцев в четырехлетнем возрасте. Почти 50 лет своей жизни она отдала работе в аптеке. В день ограбления женщина осталась в доме одна, так как ее сын улетел на отдых.