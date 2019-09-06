Пенсионерка из Индии родила двойню в 74 года

Две девочки появились на свет в индийском штате Андхра-Прадеш. Матерью близнецов стала 74-летняя местная жительница. Забеременела она при помощи ЭКО.

Роды у пожилой женщины проходили методом кесарева сечения, сообщило издание Hindustan Times. Операция завершилась успешно.

«И мать, и дети здоровы и не имеют никаких осложнений. Тем не менее, роженицу доставили в отделение интенсивной терапии, чтобы она вышла из стресса, который перенесла за последние несколько часов», — уточнил директор больницы.

По его словам, у решившейся на беременность и роды Эрраматти Мангаяммы не было никаких трудностей ни с зачатием, ни с вынашиванием детей. Женщина не страдает диабетом и гипертонией и весь срок чувствовала себя хорошо.

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Кормить младенцев грудью новоиспеченная мать не сможет. Молоко им предоставят из донорского банка.

Эрраматти и ее супруг Раджа Рао женаты с 1962 года. Все это время пара оставалась бездетной. Менопауза у индианки началась почти 25 лет назад, однако желание стать матерью оставалось таким же сильным, как и в молодости.