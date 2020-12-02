Жительница Ейска Валентина Немтинова несколько лет живет без света. Женщина сама попросила обесточить квартиру — из-за «паранормальщины» в доме. Помочь пенсионерке, по ее словам, никто не может, а в доме двигаются предметы.

Необъяснимое начало твориться еще в 2011 году. Сейчас необычные ощущения, которые испытывает пожилая горожанка, только усилились. В беседе с «360» она объяснила это включенным отоплением.

«Сильнее ощущаю отторжение рук и ног. <…> Ничего не изменилось, только усилилось ощущение, потому что включено отопление», — заявила хозяйка нехорошей квартиры.

В 2015 году, напомнила Немтинова, под жилым помещением ей установили экранирование. Но от действия магнитных полей пенсионерку это не избавило.

Женщина уже жаловалась в местную администрацию и ТСЖ — в 2013 году, обращалась в Роспотребнадзор, городскую и краевую прокуратуру, писала письма в администрацию президента и его полпреда в регионе.

«На данный момент никто ничего не сделал. Говорят: „Продавайте квартиру и уезжайте из Ейска“», — заключила бабушка.

В 2015 году она подала заявление об отключении от энергоснабжения. Квартира у Немтиновой обесточена до сих пор. От электричества пенсионерка отказалась именно из-за странностей: с 2011 года она жаловалась на движущиеся по дому предметы и работающие без подключения к сети электроприборы.