Пенсионерам с Крайнего Севера упростят условия путешествия

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пенсионеры, живущие на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему, смогут вернуть деньги, потраченные на проезд на личном авто к месту отдыха и обратно. Об этом написала «Парламентская газета».

«Это та мера поддержки, о которой просили жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, поскольку многие предпочитают путешествовать по стране на личном автомобиле, чтобы успеть посмотреть достопримечательности по пути к месту отдыха и оздоровления», — прокомментировала член думского Комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов.

Она заметила, что на Крайнем Севере достаточно жесткие природные условия, и люди, которые там живут, нуждаются в оздоровлении.

«Тем более с возрастом, когда организм становится более ослабленным. И государство выделяет необходимые средства для того, чтобы у людей была такая возможность», — добавила депутат.