Пенсионерам рассказали, как получить лекарства в нерабочую неделю

Юрист Андрей Завертяев в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, как пенсионеры, которые получают льготные лекарства в поликлиниках, могут сделать это во время нерабочей недели. Получить лекарства можно в поликлинике по электронному рецепту.

«На сайте региональных сервисов органов власти должен быть представлен перечень аптек, где люди могут получить льготные и бесплатные лекарства», — сказал юрист.

Электронные рецепты выписывает врач, внося данные пациента в систему ЕГИСЗ. В аптеке лекарства можно получить по документам: придется предъявить паспорт, выписку из медкарты, решение о выплате ПФР и документ о праве пользователя социальных услуг.