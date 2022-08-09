Пенсионерам рассказали, как оформить льготы на оплату ЖКХ

Российским пенсионерам положены скидки при оплате услуг ЖКХ. Как оформить льготы, рассказало РБК.

Размер льготы зависит от региона, написали «Дни.ру». Например, пенсионеры в Петербурге, проработавшие более 45 лет (и не менее 20 лет в самом городе), могут получить 50%-ную скидку на ЖКХ. Те, кто старше 70 лет, получат скидку в 50% при плате за капитальный ремонт, старше 80 лет — скидку в 100%.

Проще всего оформить льготы на сайте «Госуслуги». Для этого понадобится паспорт, подтверждение гражданства РФ, удостоверение пенсионера, справка об отсутствии каких-либо долгов по ЖКХ, право собственности на квартиру или другой документ, подтверждающий, что пенсионер живет в этой квартире, а также запись из домовой книги.