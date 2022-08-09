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    09 августа 2022, 18:54

    Пенсионерам рассказали, как оформить льготы на оплату ЖКХ

    Полина Гребенщикова

    Российским пенсионерам положены скидки при оплате услуг ЖКХ. Как оформить льготы, рассказало РБК.

    Размер льготы зависит от региона, написали «Дни.ру». Например, пенсионеры в Петербурге, проработавшие более 45 лет (и не менее 20 лет в самом городе), могут получить 50%-ную скидку на ЖКХ. Те, кто старше 70 лет, получат скидку в 50% при плате за капитальный ремонт, старше 80 лет — скидку в 100%.

    Проще всего оформить льготы на сайте «Госуслуги». Для этого понадобится паспорт, подтверждение гражданства РФ, удостоверение пенсионера, справка об отсутствии каких-либо долгов по ЖКХ, право собственности на квартиру или другой документ, подтверждающий, что пенсионер живет в этой квартире, а также запись из домовой книги.