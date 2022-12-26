Общество 26 декабря 2022, 08:07 Пенсионерам объяснили, чего можно лишиться при переезде в другой регион Депутат Бессараб назвала льготы, которых могут лишиться ветераны труда РИА «Новости»

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Российские пенсионеры могут лишиться некоторых льгот, если решатся на переезд в другой регион. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как объяснила депутат Госдумы, бюджеты регионов отличаются друг от друга, поэтому при смене места жительства ветеран труда может потерять доплаты к пенсии.

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«Поскольку это звание регионального уровня, то тот, кто отработал на Кубани, может не получить такие же льготы даже при переезде в Ростовскую область. Бюджет другого региона не готов выплачивать наградные за те льготы, которые были предусмотрены в связи с достижениями в другой области», — сказала Бессараб.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о выделении почти 1,5 трлн рублей ПФР на выплаты россиянам. Эти средства должны быть направлены на выплаты пенсий, надбавок неработающим пенсионерам, у которых доход ниже регионального прожиточного минимума, и соцвыплаты инвалидам и ветеранам.