Общество 17 февраля 2024, 03:51 Пенсионерам назвали налоги, которые можно не платить Юрист Гришин рассказал, какие налоги пенсионерам можно не платить Freepik

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Российские пенсионеры получили право на льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также на снижение выплат за услуги ЖКХ. Об этом в беседе с Life рассказал юрист «Европейской юридической службы» Денис Гришин.

По словам юриста, если у пенсионера в собственности две квартиры, то за одну он может не платить налог. В случае с земельными участками он может получить вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного из них.

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«Если у пенсионера в собственности один участок площадью шесть соток или меньше, то земельный налог за него не уплачивается. Если площадь участка, например, 10 соток, то земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости четырех соток», — объяснил юрист.

Для получения льготы нужно подать заявление, к которому приложить документы, подтверждающие статус пенсионера.

Есть льготы и по транспортному налогу. Также пенсионеры могут получить льготы в виде компенсации платы за услуги ЖКХ или субсидии, но здесь должны быть и другие основания — особые заслуги, наличие инвалидности, уровень дохода и другие обстоятельства.

Например, инвалид войны, участник ВОВ или ветеран боевых действий вправе получить компенсацию платы за коммунальные услуги в размере 50% от их стоимости.

Льготы бывают федеральными и региональными. В Москве одинокие пенсионеры или семьи, состоящие только из пенсионеров, могут не платить за обращение с твердыми коммунальными отходами, пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Подмосковье они смогут получить ежемесячную денежную компенсацию в размере от 30 до 100% за вывоз мусора в зависимости от возраста.

Ранее юрист Ирина Сивакова сообщила, что пенсионеры, чье жилье признано аварийным, освобождаются от взносов на капремонт.