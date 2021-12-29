Пенсионерам напомнили, как получить доплату до 6 тысяч рублей

Неработающие пенсионеры могут получить доплату в 2022 году, если они воспитывают несовершеннолетних детей. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

На дополнительную выплату могут рассчитывать родители-пенсионеры, если у них есть дети, не достигшие 18 лет. Также это распространяется и на пенсионеров, дети которых учатся очно и не достигли 23 лет.

Максимальная сумма выплаты за трех детей или студентов очного отделения равняется фиксированной страховой пенсии. За одного ребенка положена надбавка в 2134 рубля, за двоих — 4266, а за троих — 6401 рубль.

Ранее россиянам напомнили о том, что в 2022 году вступят в силу новые правила выплаты пенсии. Ее будут начислять автоматически, для этого не нужно будет ехать в Пенсионный фонд или писать заявление.

Часть пенсионеров получит выплаты за январь накануне Нового года — 29 и 30 декабря. Досрочно деньги придут тем, кто обычно получает пенсию в банках с первого по девятое число каждого месяца. Доставка пенсий «Почтой России» начнется с 3 января, уточнили в ПФР.