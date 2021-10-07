Пенсионерам из числа малых народов Севера упростят оформление пенсии

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила предложение упростить механизм оформления пенсии для малых народов Севера. Об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он рассказал, что сейчас подходит к концу работа по составлению списка лиц, которые являются коренными малочисленными народами России. Этим занимается Федеральное агентство по делам национальностей.

«Для включения гражданина в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, необходимо подать заявление. Заявление могут подать граждане Российской Федерации и общины коренных малочисленных народов в отношении членов своей общины», — сказал Груздев РИА «Новости».

Юрист напомнил, что органы власти с февраля 2022 года будут использовать этот список для реализации социальных и экономических прав этих людей. Представителям малочисленных народов станет проще оформлять положенные им льготы. Им не нужно будет подготавливать пакет документов для подтверждения своей национальной принадлежности. Уполномоченные органы самостоятельно будут получать необходимые данные при помощи системы межведомственного взаимодействия.

«В частности, подготовленный сейчас законопроект предусматривает, что представителям малочисленных народов Севера пенсия по старости может устанавливаться на основании сведений из данного списка», — отметил Груздев.

Эксперт добавил, что если человека не найдут в списке, то он может при обращении за пенсией предоставить документы, которые подтверждают его принадлежность к малочисленным народам Севера. Коренные народы Севера по закону имеют право на социальную пенсию по старости. Эта мера распространяется на женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет. Всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов.