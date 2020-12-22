Пенсионерам и малоимущим предложили возвращать НДС на продукты

Определенные категории россиян предложили избавить от НДС на продукты питания. На еду самые уязвимые из них обычно тратят больше всего.

Предложение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова послал директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Эксперт подчеркнул, что президент России Владимир Путин поднял проблему роста цен во время ежегодной большой пресс-конференции. После этого в правительстве приняли меры, которые помогут стабилизировать ситуацию.

Несмотря на это, добавил Петунин, на покупку еды самые уязвимые категории россиян — пенсионеры и малоимущие — тратят значительную часть семейного бюджета. Снизить расходы можно было бы, освободив таких россиян от уплаты НДС за покупку продуктов.

Автор инициативы считает, что налог можно было бы автоматически возвращать, если человек расплатился за покупки банковской картой. При этом нужно установить ежемесячный лимит на возврат НДС, чтобы избежать злоупотреблений.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%», — заключил Петунин.

Величина НДС на продовольственные товары сейчас составляет 10 и 20%.