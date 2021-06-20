Волонтеры начали поиски 77-летнего пенсионера в Москве

Поиски 77-летнего Виталия Бондарева ведутся в Москве. Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Информация появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение пожилого мужчины неизвестно с 17 июня. Приметы пенсионера: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Уходя из дома, Бондарев был одет в темно-серый классический костюм, темную футболку, коричневый галстук и черные классические туфли.

Источник фото: телеканал «360»

У пенсионера возможна потеря памяти, указано в сообщении поисково-спасательного отряда.

О нахождении пожилого мужчины можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.