Общество 14 января 2024, 13:31 Пенсионера с инсультом вытащили из погреба в Хабаровском крае МЧС: пенсионера вытащили из погреба под Хабаровском, где у него случился инсульт

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В Хабаровском крае пенсионер спустился в погреб, но не смог выйти из него из-за случившегося приступа инсульта. Мужчине помогли вовремя приехавшие спасатели, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Экстренная служба получила сигнал от соседа пенсионера по гаражу. МЧС опубликовало видео, на котором показана работа бригады спасателей. Когда они доехали до места погреба, один из сотрудников министерства спустился к пенсионеру и расчистил место для его подъема. Коллеги спасателя подняли пожилого мужчину с помощью альпинистского снаряжения и носилок. После этого его занесли в машину скорой помощи, которая ждала на улице.

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Накануне пресс-служба МЧС сообщила о спасении рыбаков, которых унесло на льдине в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали в двух километрах от берега, спасатели подплыли к ним на судне с воздушной подушкой. В МЧС отметили, что в 1994 году подобный дрейф закончился гибелью десятков рыбаков на траверзе поселка Каширское под Калининградом.