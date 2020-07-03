Пенсионера отказались хоронить из-за подозрения на коронавирус в ЯНАО

Она рассказала, что труп ее отца проверили на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Но за несколько часов до похорон ритуальные службы отказались везти его гроб из-за того, что у пенсионера якобы нашли коронавирус.

«Хотя в заключении никакого коронавируса нет. Ни одна служба не соглашается везти гроб. Мне что, этот гроб на руках тащить на кладбище?» — пожаловалась Украинцева.

Получить комментарий у сотрудников морга и департамента здравоохранения ЯНАО не удалось.