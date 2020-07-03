Пенсионера отказались хоронить из-за подозрения на коронавирус в ЯНАО
Умершего пенсионера не стали вывозить из морга в ЯНАО из-за ошибочно поставленного диагноза - коронавирус. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местную жительницу Татьяну Украинцеву.
Она рассказала, что труп ее отца проверили на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Но за несколько часов до похорон ритуальные службы отказались везти его гроб из-за того, что у пенсионера якобы нашли коронавирус.
«Хотя в заключении никакого коронавируса нет. Ни одна служба не соглашается везти гроб. Мне что, этот гроб на руках тащить на кладбище?» — пожаловалась Украинцева.
Получить комментарий у сотрудников морга и департамента здравоохранения ЯНАО не удалось.