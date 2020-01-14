Пенсионера осудят за совращение 16-летней девушки в ЯНАО
В ЯНАО осудят 62-летнего жителя Салехарда, который совратил 16-летнюю девушку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, весной прошлого года мужчина вступил в сексуальную связь с девушкой, зная о ее возрасте.
Он признался, что любит несовершеннолетнюю и хочет жениться на ней. Однако, по словам представителя ведомства, замуж за пенсионера никто идти не хочет. Теперь его ждет скамья подсудимых.