Пенсионера осудят за совращение 16-летней девушки в ЯНАО

По данным издания, весной прошлого года мужчина вступил в сексуальную связь с девушкой, зная о ее возрасте.

Он признался, что любит несовершеннолетнюю и хочет жениться на ней. Однако, по словам представителя ведомства, замуж за пенсионера никто идти не хочет. Теперь его ждет скамья подсудимых.