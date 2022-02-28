Пенсионера осудят за смертельное ДТП на Кубани

В Краснодарском крае перед судом предстанет 65-летний местный житель, которого обвинили в нарушении ПДД, в результате чего погиб подросток. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

ДТП случилось в ноябре прошлого года. Обвиняемый за рулем иномарки Hyundai Sonata сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался после госпитализации. Правоохранители поймали автомобилиста. Выяснилось, что он спрятал машину на территории одного из местных учебных заведений.