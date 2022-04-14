Пенсионера осудили за смертельное ДТП на Урале

В Челябинской области перед судом предстал местный пенсионер, который устроил смертельное ДТП. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла в июле прошлого года в Кыштыме. Водитель Toyota Tundra сбил насмерть семилетнего мальчика, который пересекал на велосипеде проезжую часть. Ребенок умер на месте происшествия.

«Виновный лишен права управления транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Также суд взыскал в пользу потерпевшей полтора миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда», — сообщили в ведомстве.