Общество 13 февраля 2023, 18:33 Пенсионера оштрафовали за избиение знакомого в Забайкалье

Читать 360tv в

В Забайкальском крае перед судом предстал 80-летний местный житель, которого обвинили в избиении человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт Читинского районного суда.

Реклама

Обвиняемый на почве неприязненных отношений избил своего знакомого поленом. Пострадавший получил ссадины и внутрикожные кровоизлияния. Суд обязал пенсионера заплатить в качестве штрафа 5500 рублей. Своей вины он не признал.