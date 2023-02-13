13 февраля 2023, 18:33
Пенсионера оштрафовали за избиение знакомого в Забайкалье
В Забайкальском крае перед судом предстал 80-летний местный житель, которого обвинили в избиении человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт Читинского районного суда.
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Обвиняемый на почве неприязненных отношений избил своего знакомого поленом. Пострадавший получил ссадины и внутрикожные кровоизлияния. Суд обязал пенсионера заплатить в качестве штрафа 5500 рублей. Своей вины он не признал.
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