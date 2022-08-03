Пенсионера нашли в лесу Краснодарского края после пяти дней поисков

В Краснодарском крае спасатели вместе с волонтерами нашли 82-летнего пенсионера, который провел в лесу практически пять суток. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Как рассказали родственники мужчины, он вышел на привычную прогулку в лес и потерялся. Это случилось в дневное время 27 июля. Первое время мужчину разыскивали сами родные, а затем подключили волонтеров и спасателей.

«Родственники обратились к нам ранним утром 28 июля. Мы оперативно собрали людей и начали поиски. Участие принимали родственники, добровольцы, полицейские, кинологи. Около 100 человек не теряли надежду и прочесывали каждый метр местности», — сообщил представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александр Кропачев.

Поиски пенсионера затянулись на пять дней. Во вторник, 2 августа, Виктора нашел один из волонтеров. Мужчина находился примерно в 15 километрах от дома около устья реки Соленая глубоко в лесу.

Мужчина рассказал, что все эти дни он ничего не ел и не пил. Медики назначили пострадавшему комплекс восстановительных капельниц. Ближайшее время он проведет в постели под наблюдением врачей.