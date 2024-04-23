Общество 23 апреля 2024, 14:06 Пенсионера из Пермского края оштрафовали на 12 тысяч рублей за изготовление боеприпасов

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В Пермской крае осудили 65-летнего пенсионера за изготовление патронов для охотничьего ружья. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт Лысьвенского городского суда.

В 2020 году мужчина сделал у себя дома семь патронов, чтобы потом заряжать ими охотничье ружье. Для этого он купил инструменты, капсюли, дробь, порох.

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Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении боеприпасов и назначил штраф 12 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.