Общество 20 июля 2023, 04:06 Пенсионер заглядывал в детские коляски и преследовал девочек в Екатеринбурге Ura.ru: пенсионер в Екатеринбурге заглядывал в детские коляски и преследовал девочек Pxhere

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Жители Екатеринбурга поделились историей о пенсионере, который в среду, 19 июля, в Академическом районе заглядывал в детские коляски, подходил к детям и расспрашивал их. Как рассказали читатели Ura.ru, убежавших от этого мужчины двух девочек он преследовал.

«На прогулке в Академическом я увидела, как пенсионер, не обращая внимания на взрослых, заглядывал в каждую коляску. Также он подходил к детишкам и спрашивал у них, где они живут, и что у них лежит в сумках», — рассказала собеседница агентства.

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Она сообщила и о двух девочках, которые убежали от пенсионера на другую площадку. После этого мужчина «шел за ними и матерился на них». Также неизвестный украл деньги из сумки другой девушки, рассказала собеседница издания.

По словам женщины, пенсионер уже не в первый раз пристает к детям с вопросами. Она добавила, что мужчина ходит по улицам Академика Парина и Академика Сахарова.

Когда люди делают пенсионеру замечания, он становится агрессивным, отметила собеседница агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу изданию сообщили, что в полицию не поступала информация о подозрительном пенсионере. Однако там попросили всех, кто обладает данными об этом человеке, позвонить в дежурную часть.